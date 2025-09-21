Ünlü oyuncu sette kokain aldığını açıkladı!

İngiliz oyuncu Alan Davies, yeni anı kitabında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, çekimler sırasında sette kokain aldığını açıkladı.

İngiliz komedyen ve oyuncu Alan Davies, 1990'larda ün kazandığı popüler BBC dizisi Jonathan Creek'in çekimleri sırasında kokain kullandığını itiraf etti. 59 yaşındaki oyuncu, yeni anı kitabı White Male Stand-Up'da setteki ekip üyeleriyle uyuşturucu paylaştığını açıkladı.

Davies, "Birkaç kez onlara katıldım, sonra bıraktım. Yapımcılar bilseydi ne derdi, Tanrı bilir. Muhtemelen 'Kovuldun' derlerdi" diye yazdı.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR KOKAİN ALMAMIŞTIM"

Kitabında, bir otel odasında Avustralyalı bir grupla sabaha kadar kokain kullandığı bir anısını da anlatan Davies, "Harika insanlardı ama hayatımda hiç bu kadar kokain almamıştım" dedi.

Oyuncu, o geceden sonra yaşadıklarını ise şöyle aktardı:

"Sabah 8 gibi ayrıldım, eve gittim ve mutfağımda durup havuzuma bakarak kahvaltı niyetine üç kutu bira içtim."

Jonathan Creek'in yanı sıra, BBC'nin David Walliams'ın çocuk kitabı "The Midnight Gang" uyarlamasında da rol alan Davies, o zamandan beri alkol ve uyuşturucuyu tamamen bıraktığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

