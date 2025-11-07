Ünlü rapçiye babalık davası açmıştı: 10 yıl sonra karar çıktı

Asıl adı Shawn Carter olan ünlü rapçi Jay-Z'ye açılan babalık davasında karar çıktı. Kaliforniya'da görülen davada, Jay-Z'nin avukatlarının davanın düşürülmesi yönündeki talebi kabul edildi.

Jay Z'nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite, mahkeme belgelerinde Jay-Z’nin 90’lı yıllarda merhum annesi Wanda Satterthwaite’ı hamile bıraktığını ve biyolojik babasının o olduğunu öne sürüyordu. Ünlü rapçi, bu iddiaları en başından beri sürekli olarak reddetti.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Wanda Satterthwaite, ölümünden önce New Jersey'de Jay-Z'den nafaka talep eden bir dava açmış, ancak dava, yanlış eyalette açıldığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Satterthwaite ve yasal vasisi ise davayı 2014 yılında federal mahkemede yeniden başlattı ve konu 2015'te kamuoyuna yansıdı.

Rymir Satterthwaite

Satterthwaite , son olarak Mayıs 2023’te mahkemeden Jay-Z'yi DNA testi yapmaya zorlamasını talep etmişti.

Jay-Z'nin avukatları ise, bu iddiaları "taciz" olarak nitelendirerek, "Uydurulan iddia ve taleplerin birden fazla mahkemede ele alındığını ve reddedildiğini" belirtmişti.