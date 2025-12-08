Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce nişanlandı

Survivor 2026 kadrosunda yer aldığı açıklanan ünlü oyuncu Serhan Onat, uzun süredir aşk yaşadığı ve Nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.

Çift, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Mutlu çift, nişan sonrası arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu özel günlerini kutladı.

SURVİVOR ÖNCESİ NİŞANLANDI

Serhan Onat'ın nişan haberi, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun Survivor 2026 kadrosunda yarışacağını duyurmuştu.

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Serhan Onat'ın yanı sıra, Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı açıklanan diğer dikkat çekici isimler ise şöyle: