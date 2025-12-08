Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Yalan Dünya dizisi ile geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, manavdan aldığı kirazın fiyatına dikkat çekmek için bir video yayınladı.

Son olarak Leyla adlı dizide boy gösteren ünlü oyuncu, kiraz fiyatlarına esprili bir dille isyan etti:

"Bugün eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik. Dedi ki; 'Abi acayip bir kiraz var.' Biz de dedik ki; 'Tamam, kiraz da ver.' Tattık sonra kirazı, biz dedik, alalım bunu.

Ondan sonra, Levent çıktı arabaya gitti, ben ödüyorum... 5 bin lira! 'Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm?' diye aldım.

O kirazın çekirdeğini çöpe atamam, bunu artık... Bu ekilmez de, buna cenaze lazım çünkü... Yani her yediğin kirazın çekirdeği için bilmiyorum ne yapılmalı? Mevlüt yapılmalı yani. Matem, yas tutmamız lazım. Maalesef kirazı kaybettik. Ben bunu söylemek istedim. Tüm müdahalelere rağmen."