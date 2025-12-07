BLOK3'ten sevenlerine kötü haber!

Spotify Wrapped 2025 verilerine göre Türkiye'de yılın en çok dinlenen şarkısı olan "Sevmeyi Denemedin"e imza atan ünlü rapçi BLOK3, hayranlarını üzen bir haber verdi.

Ünlü rapçi, sağlık sorunları nedeniyle sahnelerine ara vermek zorunda kaldı.

"SAHNELERİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ERTELİYORUM"

23 yaşındaki ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Instagram üzerinden açıklama yapan BLOK3, durumu şu sözlerle duyurdu:

"Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye'deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim."

BLOK3'ün, sağlık durumunun detayı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Konser takviminin ne zaman yeniden başlayacağı ise merak konusu oldu. Hayranları, ünlü rapçiye sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.