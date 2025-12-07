Sabri Sarıoğlu’na yönelik soruşturma tamamlandı

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenör Sabri Sarıoğlu hakkında, başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı karara bağladı.

Otel görevlisi olarak çalışan Lara G., geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurarak Sabri Sarıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Lara G., Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını, ancak Sarıoğlu'nun kendisine baskı uygulayarak bebeği zorla aldırdığını iddia etmişti. Bu suçlama magazin ve spor gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak nitelikte baskı ve zorlamaya yönelik herhangi bir somut delil, belge veya bulguya rastlanmadı.

Savcılık, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.