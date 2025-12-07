Ameliyat olan Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı

Fenomen dizi “Yaprak Dökümü”nde hayat verdiği Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonla sevenlerini korkuttu.

Kalp damarındaki daralma nedeniyle stent takılan 79 yaşındaki Ergün, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu.

Ünlü oyuncu gözyaşlarını saklayamadı: Kameramanlar yakaladı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ergün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikâyetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim."