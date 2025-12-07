Ameliyat olan Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı
Fenomen dizi “Yaprak Dökümü”nde hayat verdiği Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonla sevenlerini korkuttu.
Kalp damarındaki daralma nedeniyle stent takılan 79 yaşındaki Ergün, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu.
"İYİ Kİ DE BAKTIRMIŞIM"
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ergün, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikâyetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim."
NE OLMUŞTU?
Sağlık kontrolü için hastaneye giden Halil Ergün'ün, kalp ana damarlarından birinde daralma olduğu tespit edilmişti. Hemen operasyona alınan usta oyuncuya stent takılmıştı.