Merdivenlerden düşen ünlü oyuncunun dizi parçalandı!

Sette talihsiz bir kaza geçiren Ogün Kaptanoğlu, merdivenlerden yuvarlanınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun dizinin parçalandığı tespit edildi.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan "Çarpıntı" dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin final bölümü çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlanan ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Bugün yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak olan dizide 'Metin' karakterine hayat veren Ogün Kaptanoğlu, rol arkadaşı Deniz Çakır ile bir hastane sahnesi çekiyordu. Kaptanoğlu, ayağının kayması sonucu merdivenlerden düştü.

AMELİYATA ALINACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merdivenlerden yuvarlanan oyuncu, Fulya’daki özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk kontrollerde Kaptanoğlu’nun dizinin parçalandığı tespit edildi. Ünlü oyuncunun ameliyat edilmesine karar verdi.

KOLTUK DEĞNEĞİYLE SETİ TAMAMLADI

Yaşadığı sakatlığa rağmen Ogün Kaptanoğlu, dün sete geri dönerek kalan sahnelerini tamamladı.

Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, çekimlerini koltuk değneği yardımıyla bitirebildi. Kaptanoğlu'nun Salı günü ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

