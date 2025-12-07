Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, Divertikül kanamasının, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini paylaşmıştı.

Zorlu geçen kritik sürecin ardından beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Habertürk'ün haberine göre, tedavisine devam edilen ve sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, artık yürümeye başladı.

Hayranlarına rahat bir nefes aldıran oyuncunun hastaneden ayrılacağı tarih de belli oldu. Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.