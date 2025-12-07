Günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den iyi haber

Yayınlanma:
Günlerce yoğun bakımda kalan ve daha sonra normal odaya alınan Murat Cemcir'den sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun taburcu olacağı tarih de belli oldu.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, Divertikül kanamasının, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini paylaşmıştı.

Zorlu geçen kritik sürecin ardından beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

murat-cemcir.webp

Ünlü oyuncunun acı günü! "Son ana kadar yan yanaydık"Ünlü oyuncunun acı günü! "Son ana kadar yan yanaydık"

NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Habertürk'ün haberine göre, tedavisine devam edilen ve sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, artık yürümeye başladı.

Hayranlarına rahat bir nefes aldıran oyuncunun hastaneden ayrılacağı tarih de belli oldu. Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

