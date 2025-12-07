Ünlü oyuncunun acı günü! "Son ana kadar yan yanaydık"

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyi Demokan Akkoyun'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akkoyun, acı haberi "Canım abim, bugün melek oldun" sözleriyle duyurdu.

Duygusal bir veda mesajı kaleme alan ve ağabeyi Demokan Akkoyun ile olan fotoğrafını yayımlayan Açelya Akkoyun, şu ifadeleri kullandı:

"Canım ağabeyim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için kendi yapamadıkların üzerinden bile 'Sen yap' diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için.

Seni çok özleyeceğim ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık. Doğduğumuz günden beri ve Allah'ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık!

Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu ağabeyim. Anneme babama selam söyle, onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim."