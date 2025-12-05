Halil Ergün ameliyat oldu: Gözetim altında tutulacak

Usta oyuncu Halil Ergün’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Yaprak Dökümü başta olmak üzere rol aldığı sayısız yapımla hafızalara kazınan 79 yaşındaki usta oyuncu, bu sabah saatlerinde bir operasyon geçirdi.

ANA DAMARLARDAN BİRİNDE DARALMA TESPİT EDİLDİ

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; özel bir hastanede yapılan tetkikler sonucunda Halil Ergün’ün kalbine giden ana damarlardan birinde daralma tespit edildi. Sabah saatlerinde ameliyata alınan usta oyuncunun kalp ana damarına stent takıldı.

Ameliyatın ardından Halil Ergün'ün bir gece hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

79 yaşındaki Ergün, 2006-2010 yılları arasında yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide hayat verdiği Emekli Kaymakam "Ali Rıza Tekin" karakteri ile akıllarda yer edinmişti.