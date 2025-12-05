Felç geçiren ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Felç geçiren ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Mortal Kombat filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Japon asıllı Amerikalı oyuncu Cary-Hiroyuki Tagawa, geçirdiği felç sonucu 75 yaşında hayatını kaybetti.

"Mortal Kombat", "Son İmparator" ve "James Bond" gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle tanınan Japon asıllı Amerikalı oyuncu Cary-Hiroyuki Tagawa, 75 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncunun menajeri Margie Weiner, Tagawa'nın Santa Barbara'da ailesinin yanındayken geçirdiği felç sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ailesi, usta oyuncuyu şu sözlerle andı:

"Cary nadir bulunan bir ruhtu. Cömert, düşünceli ve mesleğine sonsuz bir tutkuyla bağlıydı. Kaybı tarifsiz. Kalbimiz ailesi, dostları ve onu seven herkesle birlikte."

O ROLLE HAFIZALARA KAZINDI

Kariyerine 1987 yılında Bernardo Bertolucci’nin Oscar ödüllü filmi Son İmparator ile başlangıç yapan Tagawa, Pearl Harbor ve James Bond filmi Licence to Kill gibi yapımlarda boy gösterdi.

Ancak dünya çapında en çok tanındığı rol, video oyunu uyarlaması olan Mortal Kombat filmindeki ikonik kötü karakter "Shang Tsung" oldu.

KEREVİZ ÇİFTÇİLİĞİNDEN HOLLYWOOD YILDIZLIĞINA

36 yaşına kadar oyunculuğa adım atmayan Tagawa'nın hayat hikayesi de filmleri aratmayacak türdendi. Ünlü oyuncu, röportajlarında şöhrete kavuşmadan önce kereviz çiftçiliği, limuzin şoförlüğü, pizza kamyonu sürücülüğü ve foto muhabirliği gibi pek çok farklı işte çalıştığını anlatmıştı.

1984 yılında eşi Sally ile evlenen Tagawa; Calen adında bir erkek, Byrnne ve Cana adında iki kız çocuk babasıydı.

