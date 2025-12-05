Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi ikinci kez bir araya getiren "Sakıncalı" dizisinden kötü haber geldi. Büyük umutlarla başlayan proje, reytinglerde istediğini alamadı ve erken final yapan yapımlar kervanına katıldı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilmiş, bu durum izleyicilerde soru işaretleri oluşturmuştu. Yapım ekibinin ve kanalın, dizinin kaderini belirlemek için son yayınlanan 3. bölümün reyting sonuçlarını beklediği öğrenilmişti.

FİNAL KARARI GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta gelen reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalması üzerine karar verildi. Dizinin daha fazla devam etmeyeceği ve 5. bölümde final yapacağı kesinleşti. Alınan bu karar, set ekibine ve oyunculara tebliğ edildi.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizide; Özge Özpirinçci evlat acısıyla sarsılan "Süreyya" karakterini, Salih Bademci ise mafya "Çetin" rolünü canlandırıyordu.

Özge Özprinçci ve Salih Bademci daha önce dijital bir platform için çekilen İlk ve Son dizisinde birlikte rol almış, ikilinin performansı büyük ses getirmişti.