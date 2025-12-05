Kanserle mücadele eden ünlü sunucu son sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanseri olduğunu açıklamıştı. Yeni bir paylaşım daha yapan Vahapoğlu son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla iki aydır kanserle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Rektum kanseri teşhisi aldığını ve iki aydır kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

kanserle-mucadele-eden-unlu-sunucu-son-saglik-durumunu-acikladi.jpg

"1 HAFTA EVDE DİNLENECEĞİM"

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

"4.kemo bitti. Rektum kanseri tedavimde hastanede 4. kemoterapiyi aldım ve eve döndüm; 1 hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak; MR görüntüleme ve belki kolonoskopi… Tedavimin gidişatı için…

Bugün böyleyim ama daha dün yeni TV programımı çekiyordum. Yakında sizlerle ekranda buluşacağım için mutluyum. Haftaya ve her hafta çekimleri olacak.

Çalışmak, üretmek ve ilham vermek beni hep besliyor ve iyi geliyor. Hep şükür...

Bana benzer süreçlerden geçen sevenlerime de cesaret verebiliyorsam, hayat devam ediyor diyebiliyorsam ne mutlu bize."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

