Beren Saat’in filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Yayınlanma:
Beren Saat’in sinemaya geri dönmeye hazırlandığı yeni filmi "Gizli Profil", 19 Aralık’taki vizyon takviminden kaldırıldı.

Başrollerini Beren Saat, Furkan Andıç, Yiğit Özşener ve Gamze Karaduman’ın paylaştığı, "Gizli Profil" filmi, vizyona girmesine sayılı günler kala takvimden çıkarıldı.

19 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşması beklenen yapımın vizyon listesinden aniden kaldırılması merak uyandırdı.

beren-saat-gizli-profil-2.jpeg

YENİ VİZYON TARİHİ BELİRLENMEDİ

OGM Pictures imzalı film, başlangıçta dijital platform Prime Video için çekilmiş, ancak daha sonra sinemalarda yayınlanmasına karar verilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, "yeterli hazırlığın yapılmaması" gerekçesiyle vizyon listesinden çekildiği öğrenildi. Film için henüz yeni bir vizyon tarihi ise açıklanmadı.

beren-saatin-filmi-vizyona-girmeden-kaldirildi-1.jpeg

FİLMİN KONUSU

Hikayede Beren Saat, ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biri olan Rengin karakterine hayat veriyor. Rengin, hazırladığı yeni yazı dizisi için kimliğini gizlemek zorunda kalır ve bu süreçte yaşam tarzı kendisininkine taban tabana zıt olan Zeyno ile bir anlaşma yapar.

Zeyno’nun özgür ve kontrolsüz dünyası, Rengin’in düzenli ve disiplinli hayatını sarsarken, ikili arasında hem güçlü hem de kırılgan bir bağ oluşur. Mesleki bir zorunlulukla başlayan bu ilişki, zamanla Rengin’in kariyerini, itibarını ve evliliğini tehlikeye atan kişisel bir yüzleşmeye dönüşür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

