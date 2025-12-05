Buse Terim yeni aşkını ilan etti: İşte ilk kareler

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı ve sosyal medya fenomeni Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı’dan boşanan Terim, yeni bir aşka yelken açtı.

Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yeni ilişkisini resmen duyurdu.

Adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Terim, fotoğrafın üzerine düştüğü "Seni seviyorum" notuyla aşkını ilan etti.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞTI

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten 2016’da Nil ve 2018’de Naz adında iki kızı dünyaya gelmişti.

Ancak ilişkilerindeki sorunları aşamayan ikili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı.