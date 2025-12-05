Müzik dünyası ünlü şarkıcının kaybıyla sarsıldı. 2000'li yılların başında çıkış yapan Chicago'lu rock grubu The Redwalls'un kurucu üyesi ve bas gitaristi Justin Baren, 40 yaşında hayata veda etti.

Grubun kurucularından olan Justin Baren'ın 28 Kasım tarihinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Acı haberi veren babası Martin Baren, oğlunun ölüm nedenine dair ise herhangi bir detay paylaşmadı. Genç yaşta gelen bu ölüm, müzik camiasında üzüntüyle karşılandı.

LİSE MEZUNİYETİNDE DEV İMZA

Justin Baren, kardeşi Logan ile birlikte lise yıllarında kurduğu The Redwalls ile "British Invasion" akımından ilham alan bir müzik tarzını benimsemişti. Henüz 13 yaşında şarkı yazmaya başlayan Baren ve grubu, liseden mezun oldukları gün Capitol Records ile sözleşme imzalayarak büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı.

"YENİ BEATLES" DENİYORDU

Chicago'da "Yeni Beatles" olarak anılan grup, efsane İngiliz rock grubu Oasis'in de dikkatini çekmişti. Oasis'in yıldızı Noel Gallagher'ın albümlerini çok beğenmesi üzerine The Redwalls, 2005 yılında Oasis'in İngiltere ve ABD turnelerinde ön grup olarak sahne aldı. Manchester Şehir Stadyumu gibi devasa alanlarda konser veren grup; Lollapalooza festivali, David Letterman ve Jay Leno'nun şovları gibi prestijli platformlarda da boy göstermişti.

"MÜZİK HAYATININ MERKEZİYDİ"

Ailesi tarafından yayınlanan taziye mesajında, Justin Baren'ın her performansına kattığı benzersiz enerji ve kişiliğe vurgu yapıldı. Açıklamada, "Müzik onun hayatının merkeziydi. Tutkusu, yaratıcılığı ve cömert ruhu; ailesi, grup arkadaşları ve hayatına dokunduğu sayısız hayranı tarafından her zaman hatırlanacak" ifadelerine yer verildi.