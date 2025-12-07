Ünlü oyuncu gözyaşlarını saklayamadı: Kameramanlar yakaladı

Yayınlanma:
Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, çektikleri bir sahnenin ardından gözyaşlarını durduramadığını ve kameralara yakalandığını itiraf etti.

Uzak Şehir dizisine yeniden dahil olan Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'ndan itiraf geldi.

"Boran'ın dönmesi bana da sürpriz oldu" diyen ünlü oyuncu, "Alya ve Cihan aşkı artık oldu derken tekrar ortaya çıkmam izleyicilerin bir kısmı için tedirginlik, bir kısmı için heyecan yarattı" dedi.

" GÖZLERİMDEN YAŞLAR AKIYORDU"

"Boran, bu hikâyenin dinamiği açısından çok önemli" ifadesini kullanan ve kariyerinde ilk defa gözleri kapalı olarak bu kadar uzun süre oynadığını söyleyen Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı tecrübeyi şu sözlerle anlattı:

"Artık oyuncu arkadaşlarımın sesinden oyunlarını okuyabilir hâle geldim. Değişik bir deneyim oldu benim için. Ünlü oyuncu, Gonca Cilasun'un hayat verdiği Sadakat'in Boran'ın yaşadığını öğrendiği sahnede, 'Kestik', dediklerinde gözlerimden yaşlar akıyordu. Kameramanlar yakaladı."

"ÇOK AFFEDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

"Uzak Şehir halka çok dokunan bir hikâyeye sahip" diyen ünlü oyuncu, "Bizden parçalar taşıdığı için izleyici kendini buluyor. Senden, benden bir şey varsa peşini bırakmıyorsun" dedi.

Burç Kümbetlioğlu, kendi hayatındaki kırmızı çizgisini, "Hak ihlalleri ve saygısızlık" olarak tanımladı.

Beste Sırapınar'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, gerçek hayatta Boran'ın yerinde olsa nasıl davranacağıyla ilgiliyse şunları söyledi:

"Bizim hikâyede herkes hem haklı hem haksız. Dizideki durum çok affedilecek bir durum değil."

Kaynak:DHA

