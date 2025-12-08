Ebru Şallı’nın kocasından kayınvalidesine dava!

Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlendiği manken ve sunucu eşi Ebru Şallı’ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. Ebru Şallı da yaptığı açıklamada boşanacaklarını doğrulamış ve eşi tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti.

Boşanma süreci devam ederken Uğur Akkuş, beklenmedik bir adım atarak kayınvalidesi Şefiye Şallı ile davalık oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Uğur Akkuş, kayınvalidesine Bodrum’da ev aldığını ve yüklü miktarda yatırım amaçlı para gönderdiğini öne sürdü.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Şallı'ya açtığı mal paylaşımına yönelik davada delil olması için bu transferlerin incelenmesini talep etti.

"1 MİLYON LİRA PARA GÖNDERMİŞTİR"

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede "Anne Şallı’ya tapulanmak üzere 1 milyon lira para göndermiştir" denildi.

Akkuş'un avukatı, "Uğur Akkuş, boşanma davası tarihine kadar Ebru Şallı ile annesi Şefiye Şallı’ya yatırım yapmak amaçlı para göndermiştir. Ebru Şallı’nın annesine gönderdiği banka hareketleri de incelensin" ifadeleriyle mahkemeden bu transferlerin tespit edilmesini istedi.