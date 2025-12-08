Ebru Şallı’nın kocasından kayınvalidesine dava!

Ebru Şallı’nın kocasından kayınvalidesine dava!
Yayınlanma:
Uğur Akkuş, boşanma sürecinde olduğu Ebru Şallı’nın annesi Şefiye Şallı ile davalık oldu. Akkuş, ev almak ve yatırım amacıyla para gönderdiğini öne sürerek bu işlemlerin tespitini mahkemeden talep etti.

Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlendiği manken ve sunucu eşi Ebru Şallı’ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. Ebru Şallı da yaptığı açıklamada boşanacaklarını doğrulamış ve eşi tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti.

Boşanma süreci devam ederken Uğur Akkuş, beklenmedik bir adım atarak kayınvalidesi Şefiye Şallı ile davalık oldu.

ebru-salli-ugur-akkus.webp

Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanı: 5 bin lira ödedim!Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanı: 5 bin lira ödedim!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Uğur Akkuş, kayınvalidesine Bodrum’da ev aldığını ve yüklü miktarda yatırım amaçlı para gönderdiğini öne sürdü.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Şallı'ya açtığı mal paylaşımına yönelik davada delil olması için bu transferlerin incelenmesini talep etti.

"1 MİLYON LİRA PARA GÖNDERMİŞTİR"

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede "Anne Şallı’ya tapulanmak üzere 1 milyon lira para göndermiştir" denildi.

693661c3ef43ba5d5f43bf2e.webp

Akkuş'un avukatı, "Uğur Akkuş, boşanma davası tarihine kadar Ebru Şallı ile annesi Şefiye Şallı’ya yatırım yapmak amaçlı para göndermiştir. Ebru Şallı’nın annesine gönderdiği banka hareketleri de incelensin" ifadeleriyle mahkemeden bu transferlerin tespit edilmesini istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Magazin
Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce nişanlandı
Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce nişanlandı
Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanı: 5 bin lira ödedim!
Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanı: 5 bin lira ödedim!