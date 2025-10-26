Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz nikahta imzayı attı

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz nikahta imzayı attı
Yayınlandığı dönemde milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolünü canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kocaeli'de bir nikaha şahit olarak katıldı. Nikah defterine şahit sıfatıyla imza atan Şaşmaz, dünya evine giren çifte mutluluklar diledi.

Türk televizyonlarının önemli yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde başrol 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, Yalova Sanayi ve Tekneloji İl Müdürü İlhan Aydın'ın oğlunun nikahına katıldı.

KOCAELİ'DE DİKKAT ÇEKEN DÜĞÜN

Kocaeli basınında yer alan haberlere göre; Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, oğlunu evlendirdi.

Çağrı Taha ve Fatma çiftinin Gebze’de gerçekleştirilirken nikahını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı.

NİKAH ŞAHİDİ NECATİ ŞAŞMAZ İMZAYI ATTI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın da genç çiftin şahitliğini yaptığı nikah merasiminde dikkat çeken bir başka isim ise Necati Şaşmaz oldu.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan isimler arasında bulunan Necati Şaşmaz nikaha şahitlik ettiğine dair imza attıktan sonra Fatma ve Çağrı Taha çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

