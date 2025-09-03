Ünlü oyuncu alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
Yayınlanma:
Succession dizisinin yıldızı Nicholas Braun, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

Ünlü HBO dizisi Succession’da “Cousin Greg” karakteriyle tanınan oyuncu Nicholas Braun, hafta sonu New Hampshire’da alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumartesi günü polis tarafından durdurulan ünlü oyuncunun yaklaşık bir saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı, kefalet ödemediği ve ilerleyen günlerde mahkemeye çıkmasının beklendiği bildirildi.

nicholas-braun-succession.webp

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...

GÖZALTI FOTOĞRAFI ÇEKİLEMEDİ

Polis kamerasındaki arıza nedeniyle Braun’un gözaltı fotoğrafının çekilemediği iddia edildi. Yerel basına konuşan bir kaynak, oyuncunun bölgede bir düğün için bulunduğunu öne sürdü. Braun’un temsilcisi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

37 yaşındaki oyuncu, Succession dizisindeki performansıyla üç kez Emmy’ye aday gösterilmiş, ayrıca “Sky High”, “The Perks of Being a Wallflower” ve “Cat Person” gibi filmlerde rol almıştı. Oyunculuk dışında New York’ta birçok bar ve restorana da yatırım yapan Braun, kentin tanınan simaları arasında yer alıyor.

nicholas-braun-succession.jpg

Demi Moore eski eşi Bruce Willis’in sağlık durumunu açıkladıDemi Moore eski eşi Bruce Willis’in sağlık durumunu açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Magazin
Brad Pitt güvenlik için 12 milyon dolar ödedi
Brad Pitt güvenlik için 12 milyon dolar ödedi
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...