Ünlü oyuncu alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Ünlü HBO dizisi Succession’da “Cousin Greg” karakteriyle tanınan oyuncu Nicholas Braun, hafta sonu New Hampshire’da alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumartesi günü polis tarafından durdurulan ünlü oyuncunun yaklaşık bir saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı, kefalet ödemediği ve ilerleyen günlerde mahkemeye çıkmasının beklendiği bildirildi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...

GÖZALTI FOTOĞRAFI ÇEKİLEMEDİ

Polis kamerasındaki arıza nedeniyle Braun’un gözaltı fotoğrafının çekilemediği iddia edildi. Yerel basına konuşan bir kaynak, oyuncunun bölgede bir düğün için bulunduğunu öne sürdü. Braun’un temsilcisi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

37 yaşındaki oyuncu, Succession dizisindeki performansıyla üç kez Emmy’ye aday gösterilmiş, ayrıca “Sky High”, “The Perks of Being a Wallflower” ve “Cat Person” gibi filmlerde rol almıştı. Oyunculuk dışında New York’ta birçok bar ve restorana da yatırım yapan Braun, kentin tanınan simaları arasında yer alıyor.

Demi Moore eski eşi Bruce Willis’in sağlık durumunu açıkladı