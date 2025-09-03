Demi Moore eski eşi Bruce Willis’in sağlık durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’in demans ile mücadelesine dair bir açıklama yaptı. Moore, Oprah Winfrey podcastinde Willis’in eşi Emma Heming ile yapılan röportaj sırasında düşüncelerini paylaştı.

Moore, Willis’in artık eskisi gibi canlı ve güçlü biri olmadığını belirtti ve bunu görmekten duyduğu zorluğu dile getirerek, "Zor. Eskiden böyle enerjik ve güçlü birini izlemekle, şimdi farklı bir hâline şahit olmak çok güç." dedi.

"DAHA FAZLA BAKIMA İHTİYAÇLARI OLUYOR"

Moore, en önemli perspektifin şu anı yaşamak ve karşısındakini olduğu gibi kabul etmek olduğunu belirtti:

"Onlardan, eski hâlleri veya bizim istediklerimiz gibi olmalarını beklememek çok önemli. Bunu yaptığınızda inanılmaz bir tatlılık, yumuşaklık ve sevgi görebiliyorsunuz. Belki daha oyunbaz ve çocukça bir hâl alıyor, çünkü daha fazla bakıma ihtiyaçları oluyor."

70 yaşındaki Willis, 2022’de afazi (beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu) tanısını açıklamış ve oyunculuktan emekli olduğunu duyurmuştu.