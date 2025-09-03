Ünlü şarkıcı tırnağıyla yüzünü kesmişti: 24 milyon dolarlık dava sonuçlandı

Ünlü şarkıcı tırnağıyla yüzünü kesmişti: 24 milyon dolarlık dava sonuçlandı
Yayınlanma:
Los Angeles'ta yıllardır süren ve magazin gündemini meşgul eden "tırnak saldırısı" davasında karar çıktı.

ABD’li ünlü rapçi Cardi B'nin, Los Angeles’ta bir güvenlik görevlisinin kendisine açtığı 24 milyon dolarlık tazminat davası sonuçlandı.

2018 yılında hamile olan Cardi B, bir kadın doğum uzmanının ofisi önünde güvenlik görevlisi Emani Ellis’in yanağını 7,5 cm uzunluğundaki tırnağıyla kestiği ve üzerine tükürdüğü iddiasıyla dava edilmişti. Cardi B, mahkemede güvenlik görevlisine hiç dokunmadığını ve tükürmediğini savundu.

Ünlü rapçi, güvenlik görevlisinin kendisini takip ettiğini ve kaydetmeye çalıştığını belirterek, yaşanan tartışmanın sözlü olduğunu ifade etti.

card-b-tirnak.webp

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme jürisi, saldırı, darp ve duygusal sıkıntı verme iddialarının tümünden Cardi B’yi beraat ettirdi. Tazminat talebi reddedildi.

Mahkeme sonrası Cardi B, şunları söyledi:

"Tüm gün çalışıyorum ve param için, çocuklarım için, baktığım insanlar için çok çalışıyorum. Yani kimse bana dava açıp, ben sadece anlaşmaya varırım diye düşünmesin."

Cardi B ayrıca hayranlarından, davanın sonucunun ardından Emani Ellis ve ailesine rahatsızlık vermemelerini istedi.

cardi-b.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

