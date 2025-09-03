Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkını Arzu Sabancı bitirdi denmişti: Meğer...
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Erçel, Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan silerken, Hakan Sabancı da aynı adımı attı.
Ayrılığın nedeni olarak ise Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı gösterilmişti. İddiaya göre Erçel evlenmek isterken, Arzu Sabancı Hande Erçel’i istememişti.
MEĞER EN SON O DUYMUŞ!
Konuyla ilgili açıklama Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'den geldi. Erken, Arzu Sabancı’nın en yakınına konuyu sorduğunu belirterek şunları aktardı:
"Arzu Hanım, bizim yanımızda Hande için onun çok iyi biri olduğunu anlatarak, hatta överek bahsederdi. Bu konuda adının böyle geçmesi haksızlık. Bu ayrılığı en son duyan Arzu Sabancı. Haberi bile yokmuş. Hande Erçel’e karşı duruşu ya da antipatisi yok, onu seviyor."