Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, Çanakkale’de 15 milyon liraya aldığı tarla ile organik tarıma adım atmaya hazırlanıyor.

Son dönemin çıkış yapan oyuncularından Sümeyye Aydoğan, bambaşka bir alanda adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki genç oyuncu, oyunculuktan elde ettiği gelirle dev bir yatırım yaparak organik tarım yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sümeyye Aydoğan, Çanakkale'de tam 15 milyon TL değerinde bir tarla satın aldı. Ailesinin Çanakkale'de yaşadığı bilinen Aydoğan, bu yatırımla sürdürülebilir bir yaşam projesi başlatmayı amaçlıyor.

TİCARETE ADIM ATMAYI HEDEFLİYOR

Aydoğan, satın aldığı geniş arazide ailesiyle birlikte organik tarım yapacak.

İlk etapta kendi ihtiyaçları için üretime başlayacak olan Aydoğan ailesi, ilerleyen dönemde ürettikleri organik ürünlerin ticaretine de adım atmayı hedefliyor.

Son dönemde özellikle Duy Beni ve Taçsız Prenses gibi projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncunun, 2 farklı dijital platform için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

