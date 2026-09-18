Ünlü çift vaftiz töreni için 5 yıldızlı otel kapattı! Sosyete Mardin'e akın edecek

Sosyetenin ünlü çifti Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, oğulları Can Matteo için Mardin'de üç gün sürecek görkemli bir vaftiz töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Süryani geleneklerine göre gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında çift, davetlileri için beş yıldızlı bir otel kapattı.

Eylül 2024'te Venedik'te üç gün süren görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, 31 Mart'ta oğulları Can Matteo'nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Düğünleriyle uzun süre gündemde kalan çift, şimdi de oğulları için bir vaftiz töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

ADRES MARDİN'DEKİ SÜRYANİ KİLİSESİ

Sabah'ın haberine göre Can Matteo'nun vaftiz töreni, Mardin'deki Süryani Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Süryani adetlerine göre yapılması planlanan tören için çift, organizasyon şirketiyle de anlaşma sağladı.

ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM HAZIRLANDI

9 Ekim'de başlayacak organizasyon üç gün sürecek. Çift, İstanbul ve farklı şehirlerden gelecek konuklarının konforu için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birini kapattı.

Programın ilk gününde davetliler için yemek düzenlenecek. İkinci gün sabahı kilisede vaftiz töreni gerçekleştirilecek, akşam ise konuklar sıra gecesinde bir araya gelecek.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde ise özel bir kahvaltı yapılacak.

Vaftiz töreninin gerçekleştirileceği kilisede davetliler için bir kıyafet kuralı da bulunuyor. Buna göre kadın konuklardan törene şapka takarak katılmaları isteniyor.

GENÇ SOSYETE MARDİN'DE BULUŞACAK

Ailelerin ve yakın çevrelerinin yanı sıra sosyetenin genç isimlerinin de vaftiz töreni için Mardin'e gitmesi bekleniyor.