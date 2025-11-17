Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından verilen 'Onursal Oscar' ödüllerini kazananlar belli oldu.

Tom Cruise ile şarkıcı Dolly Parton, oyuncu Debbie Allen ve tasarımcı Wynn Thomas’a, 'Onursal Oscar' heykelciği verildi.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Tom Cruise, ödülünü, ‘Birdman’, ‘The Revenant’ ve ‘Babel’ gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Alejandro Gonzales Inarritu’dan teslim aldı.

"SİNEMANIN GÜCÜ DE BUDUR"

Cruise, törende yaptığı konuşmada, sinemanın kendisini dünyanın dört bir yanına götürdüğünü söyleyerek, "Farklılıklara değer vermeme ve saygı duymama yardımcı oluyor. Aynı zamanda insanlığın pek çok açıdan birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Ve nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Sinemanın gücü de budur" dedi.

"BİRDENBİRE DÜNYA BİLDİĞİMDEN ÇOK DAHA BÜYÜK GELDİ"

Oyuncu olmanın ve film çekmenin kişiliğinin bir parçası olduğunu belirten Cruise, sinemaya olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getirdi.

Cruise, "Birdenbire dünya bildiğimden çok daha büyük geldi. Bu sanat formunu desteklemek, yeni sesleri savunmak ve sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için her zaman elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Cruise, kariyeri boyunca ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Film’ kategorisinde toplam dört kez Oscar Ödülü'ne aday gösterilmiş fakat kazanamamıştı.