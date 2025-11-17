Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı

Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı
Yayınlanma:
Kariyeri boyunca dört kez aday gösterildiği Oscar heykelciğine ulaşamayan Tom Cruise, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Onursal Oscar Ödülü'ne layık görüldü.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından verilen 'Onursal Oscar' ödüllerini kazananlar belli oldu.

Tom Cruise ile şarkıcı Dolly Parton, oyuncu Debbie Allen ve tasarımcı Wynn Thomas’a, 'Onursal Oscar' heykelciği verildi.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Tom Cruise, ödülünü, ‘Birdman’, ‘The Revenant’ ve ‘Babel’ gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Alejandro Gonzales Inarritu’dan teslim aldı.

tom-cruise.webp

Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldiHande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi

"SİNEMANIN GÜCÜ DE BUDUR"

Cruise, törende yaptığı konuşmada, sinemanın kendisini dünyanın dört bir yanına götürdüğünü söyleyerek, "Farklılıklara değer vermeme ve saygı duymama yardımcı oluyor. Aynı zamanda insanlığın pek çok açıdan birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Ve nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Sinemanın gücü de budur" dedi.

tom-cruise-oscar.jpg

Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!

"BİRDENBİRE DÜNYA BİLDİĞİMDEN ÇOK DAHA BÜYÜK GELDİ"

Oyuncu olmanın ve film çekmenin kişiliğinin bir parçası olduğunu belirten Cruise, sinemaya olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getirdi.

Cruise, "Birdenbire dünya bildiğimden çok daha büyük geldi. Bu sanat formunu desteklemek, yeni sesleri savunmak ve sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için her zaman elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Cruise, kariyeri boyunca ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Film’ kategorisinde toplam dört kez Oscar Ödülü'ne aday gösterilmiş fakat kazanamamıştı.

Kaynak:DHA

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Magazin
Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi
Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi
Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!
Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!