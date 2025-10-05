Taylor Swift'in yeni şarkısı sosyal medyayı salladı: Ünlü şarkıcıya gönderme mi yaptı?

Taylor Swift’in merakla beklenen yeni albümü "The Life of A Showgirl" Cuma günü piyasaya sürüldüğünden beri hayranları, özellikle bir şarkının kime atıfta bulunduğunu çözmeye çalışıyor.

Albümün yedinci parçası "Actually Romantic", adı açıklanmayan bir pop yıldızını konu alıyor ve sosyal medyada, şarkının Charli XCX'e bir gönderme olduğu iddiaları patlak verdi.

"BENDEN NEFRET EDENE BİR AŞK MEKTUBU"

Taylor Swift, şarkının kime yazıldığını söylemese de, parça hakkında yeni bir açıklama yaparak spekülasyonları artırdı. Swift, şarkıyı "benden nefret eden birine yazılmış bir aşk mektubu" olarak tanımladı ve kendisine gösterilen ilgi için alaycı bir şekilde teşekkür ederek, "Bu gurur verici" dedi.

"Actually Romantic", Swift’i "sıkıcı Barbie" olarak nitelendiren ve ondan ne kadar nefret ettiğini anlatan şarkılar yazan başka bir şarkıcıya atıfta bulunuyor.

CHARLİ XCX'İN "SYMPATHY İS A KNİFE" ŞARKISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medyada ünlü şarkıcının hayranları, bu şarkıyı, Charli XCX’in "Brat" albümünde yer alan ve iddiaya göre Swift hakkında yazdığı "Sympathy is a Knife" şarkısına bir yanıt olduğu yönünde yorumladı.

Ne Swift ne de Charli XCX, şarkıların birbirleri hakkında olduğunu doğrulamadı. Geçen yıl Swift, Charli XCX için verdiği röportajda övgüler yağdırmıştı, ancak yeni parça, iddia edilen bu anlaşmazlığın yeniden başladığı sorusunu akıllara getirdi.