Taylor Swift'in yeni şarkısı sosyal medyayı salladı: Ünlü şarkıcıya gönderme mi yaptı?

Taylor Swift'in yeni şarkısı sosyal medyayı salladı: Ünlü şarkıcıya gönderme mi yaptı?
Yayınlanma:
Taylor Swift'in yeni albümü The Life of A Showgirl'deki "Actually Romantic" şarkısı, sosyal medyada gündem oldu. Şarkının, ünlü şarkıcı Charli XCX'e bir gönderme olduğu iddia edildi.

Taylor Swift’in merakla beklenen yeni albümü "The Life of A Showgirl" Cuma günü piyasaya sürüldüğünden beri hayranları, özellikle bir şarkının kime atıfta bulunduğunu çözmeye çalışıyor.

Albümün yedinci parçası "Actually Romantic", adı açıklanmayan bir pop yıldızını konu alıyor ve sosyal medyada, şarkının Charli XCX'e bir gönderme olduğu iddiaları patlak verdi.

"BENDEN NEFRET EDENE BİR AŞK MEKTUBU"

Taylor Swift, şarkının kime yazıldığını söylemese de, parça hakkında yeni bir açıklama yaparak spekülasyonları artırdı. Swift, şarkıyı "benden nefret eden birine yazılmış bir aşk mektubu" olarak tanımladı ve kendisine gösterilen ilgi için alaycı bir şekilde teşekkür ederek, "Bu gurur verici" dedi.

"Actually Romantic", Swift’i "sıkıcı Barbie" olarak nitelendiren ve ondan ne kadar nefret ettiğini anlatan şarkılar yazan başka bir şarkıcıya atıfta bulunuyor.

taylor-swift-the-life-of-a-showgirl.jpg

Robbie Williams'ın İstanbul konseri valilik kararıyla iptal edildiRobbie Williams'ın İstanbul konseri valilik kararıyla iptal edildi

CHARLİ XCX'İN "SYMPATHY İS A KNİFE" ŞARKISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medyada ünlü şarkıcının hayranları, bu şarkıyı, Charli XCX’in "Brat" albümünde yer alan ve iddiaya göre Swift hakkında yazdığı "Sympathy is a Knife" şarkısına bir yanıt olduğu yönünde yorumladı.

Ne Swift ne de Charli XCX, şarkıların birbirleri hakkında olduğunu doğrulamadı. Geçen yıl Swift, Charli XCX için verdiği röportajda övgüler yağdırmıştı, ancak yeni parça, iddia edilen bu anlaşmazlığın yeniden başladığı sorusunu akıllara getirdi.

charli-xcx.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Magazin
Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!
Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?