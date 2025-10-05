Robbie Williams'ın İstanbul konseri valilik kararıyla iptal edildi

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Willams'ın 7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan konseri, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcının Türk kökenli eşi Ayda Field hakkında sosyal medyada ortaya atılan "siyonist" iddialarının, konserin iptal edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Organizasyon şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müzikseverler, 7 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir.

Bilet iade işlemleri, biletin satın alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

robbie-williams-koonser.jpg

Ünlü şarkıcı tüm konserleri iptal etti: Ağzımı açamıyorumÜnlü şarkıcı tüm konserleri iptal etti: Ağzımı açamıyorum

ROBBIE WLLIAMS AÇIKLAMA YAPTI

Konserin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtilirken Robbie Williams sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halk güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu – onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

İstanbul’da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve özellikle BRITPOP turnesinin final gösterisi olarak bu şehri seçmiştik. Bu efsanevi turne serisini Türk hayranlarımın önünde sonlandırmak benim için bir hayaldi; çünkü ailemin bu harika ülke ile yakın bağları var.

Bu yıl bizimle birlikte bu muhteşem turneye katılan 1,2 milyon kişiyle aynı deneyimi yaşamak isteyen tüm İstanbullulara içtenlikle özür dilerim. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı."

robbie-williams.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

