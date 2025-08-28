Taylor Swift ve Travis Kelce 18 milyon dolarlık malikaneye gözünü dikti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile NFL yıldızı nişanlısı Travis Kelce’nin, Ohio’da satışa çıkarılan 18 milyon dolarlık lüks bir malikaneye ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Çiftin yaz aylarında Cleveland Heights yakınlarındaki Chagrin Falls’ta görüntülenmesinin ardından, bölgedeki lüks konutları inceledikleri iddia edildi.

61 dönümlük geniş bir araziye kurulu olan malikane, 2018’de inşa edildi ve bugüne dek neredeyse hiç kullanılmadı. 6 yatak odası ve 13 banyosunun yanı sıra şarap mahzeni, bilardo salonu, özel sinema, golf simülatörü, sauna ve spor salonu gibi olanaklar dikkat çekiyor. Evin en dikkat çekici bölümü ise Swift’in müzik çalışmalarını sürdürebileceği özel tasarlanmış bir stüdyo.

EVLİLİK SONRASI TAŞINACAKLAR

Malikane, yoğun ormanlık alandaki konumu sayesinde gazetecilerden uzak, huzurlu bir yaşam imkanı sunarken; dış alanda yüzme havuzu, geniş teras ve açık mutfak yer alıyor. Swift’in çocukluğundan beri tutkusu olan atlar için çevredeki binicilik alanları da çifte cazip bir seçenek oluşturuyor.

Yerel kaynaklara göre, Swift ve Kelce’nin evlilik sonrası bu malikaneye taşınması bekleniyor.

