Taylor Swift ve Travis Kelce 18 milyon dolarlık malikaneye gözünü dikti!

Taylor Swift ve Travis Kelce 18 milyon dolarlık malikaneye gözünü dikti!
Yayınlanma:
Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce’nin, Ohio’da satışa çıkarılan 18 milyon dolarlık bir malikaneyi almayı planladığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile NFL yıldızı nişanlısı Travis Kelce’nin, Ohio’da satışa çıkarılan 18 milyon dolarlık lüks bir malikaneye ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Çiftin yaz aylarında Cleveland Heights yakınlarındaki Chagrin Falls’ta görüntülenmesinin ardından, bölgedeki lüks konutları inceledikleri iddia edildi.

taylor-swift-travis-kelce-nisan.jpg

61 dönümlük geniş bir araziye kurulu olan malikane, 2018’de inşa edildi ve bugüne dek neredeyse hiç kullanılmadı. 6 yatak odası ve 13 banyosunun yanı sıra şarap mahzeni, bilardo salonu, özel sinema, golf simülatörü, sauna ve spor salonu gibi olanaklar dikkat çekiyor. Evin en dikkat çekici bölümü ise Swift’in müzik çalışmalarını sürdürebileceği özel tasarlanmış bir stüdyo.

​​​​​​​malikane.webp​​​​​​​

Usta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdiUsta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdi

EVLİLİK SONRASI TAŞINACAKLAR

Malikane, yoğun ormanlık alandaki konumu sayesinde gazetecilerden uzak, huzurlu bir yaşam imkanı sunarken; dış alanda yüzme havuzu, geniş teras ve açık mutfak yer alıyor. Swift’in çocukluğundan beri tutkusu olan atlar için çevredeki binicilik alanları da çifte cazip bir seçenek oluşturuyor.

Yerel kaynaklara göre, Swift ve Kelce’nin evlilik sonrası bu malikaneye taşınması bekleniyor.

taylor-swift-travis-kelce.webp

Murat Ceylan kaza geçirdiMurat Ceylan kaza geçirdi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Magazin
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
Murat Ceylan kaza geçirdi
Murat Ceylan kaza geçirdi