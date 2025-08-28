Murat Ceylan kaza geçirdi

Survivor yarışması ile tanınan sunucu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kaza geçirdiğini duyurdu. Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı.

Ünlü sunucu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

Ceylan’ın açıklaması sonrası hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğdu. Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Kendi şarkılarını çıkaran Ceylan, dizilerde de rol aldı.

