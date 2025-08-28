Murat Ceylan kaza geçirdi

Murat Ceylan kaza geçirdi
Yayınlanma:
Ünlü sunucu Murat Ceylan, kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor yarışması ile tanınan sunucu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kaza geçirdiğini duyurdu. Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı.

Ünlü sunucu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

Ceylan’ın açıklaması sonrası hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

murat-ceylan-aciklama.png

Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğdu. Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Kendi şarkılarını çıkaran Ceylan, dizilerde de rol aldı.

murat-ceylan.jpg

Usta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdiUsta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

