Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, hakkında ortaya atılan taciz iddialarını yalanlayarak hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşalarında ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy'un da ismi vardı. Hakkındaki taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirten Sanlısoy, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altında yapılan paylaşımlarda adımın haksız yere karıştırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır.

ogun-sanlisoy.jpg

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Hayatım boyunca hassas konulara karşı daima duyarlı olmuş, şarkılarımda da bu konulara yer vermiş biri olarak, hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim."

ogun-sanlisoy-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

