Nebahat Çehre taciz ifşalarıyla ilgili konuştu: Sakın susmayın!

Son günlerde birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından usta oyuncu Nebahat Çehre sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çehre, paylaşımında "Her kadın bir dünyadır... O dünyaları susturamazsınız" diyerek bir mesaj verdi.

Usta oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kızlar, biz neler atlattık... 'Buradan düşersin.' dedikleri köprülerden geçtik. 'Boğulursun, az nefes al.' dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. 'Uçulmaz.' dedikleri göklerde pelerinlerimizi havalandırdık.

'Bu yol çok taşlı.' dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Yani demem o ki, utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz. Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın. Yanınızdayım!"

