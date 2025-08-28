Nebahat Çehre taciz ifşalarıyla ilgili konuştu: Sakın susmayın!

Nebahat Çehre taciz ifşalarıyla ilgili konuştu: Sakın susmayın!
Yayınlanma:
Son günlerde ortaya çıkan ve sanat camiasından birçok kişinin adının geçtiği taciz ifşalarının ardından, Nebahat Çehre sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son günlerde birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından usta oyuncu Nebahat Çehre sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çehre, paylaşımında "Her kadın bir dünyadır... O dünyaları susturamazsınız" diyerek bir mesaj verdi.

Usta oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kızlar, biz neler atlattık... 'Buradan düşersin.' dedikleri köprülerden geçtik. 'Boğulursun, az nefes al.' dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. 'Uçulmaz.' dedikleri göklerde pelerinlerimizi havalandırdık.
'Bu yol çok taşlı.' dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık.

nebahat-cehre.jpg

Ünlü komedyen Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Psikolojik destek almaya başladımÜnlü komedyen Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Psikolojik destek almaya başladım

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Yani demem o ki, utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz. Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın. Yanınızdayım!"

nebahat-cehre-aciklama.png

Melek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladıMelek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Magazin
Merdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Merdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Melek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladı
Melek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladı