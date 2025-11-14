Tan Taşçı nedenini açıkladı: Delilik ya da hastalık gibi gelebilir

Bir süredir sahnelerde yer almayan ve bu durumu hayranları tarafından merak edilen ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konser vermeme nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan 'konser yapmama' mevzusuyla ilgili: Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir.

"SANATÇILIK İLE TÜCCARLIK ARASINDAKİ ÇİZGİ ÇOK İNCEDİR"

Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuval yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir.

"HİÇBİR ŞEYİN FAZLASINDA GÖZÜM YOK"