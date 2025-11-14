Tan Taşçı nedenini açıkladı: Delilik ya da hastalık gibi gelebilir

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak neden bir süredir konser vermediğini açıkladı.

Bir süredir sahnelerde yer almayan ve bu durumu hayranları tarafından merak edilen ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konser vermeme nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan 'konser yapmama' mevzusuyla ilgili:

Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir.

"SANATÇILIK İLE TÜCCARLIK ARASINDAKİ ÇİZGİ ÇOK İNCEDİR"

Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuval yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir.

"HİÇBİR ŞEYİN FAZLASINDA GÖZÜM YOK"

Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisi istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

