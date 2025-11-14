Sezen Aksu ön sıradan izleyecek: Kişi başı 50 bin TL!

Belçikalı sanatçı Lara Fabian, 18 Kasım'da İstanbul’da vereceği konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Paris gece hayatından ilham alan, Mondaine de Pariso’nun "Tonight at Mondaine" serisinin ilk konuğu olacak olan Lara Fabian'ı dinlemeye, hayranlarının yanı sıra Sezen Aksu da gelecek.

BİLET FİYATLARI 50 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, uzun yıllardır sahneye çıkmayan ve gece hayatından, kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Sezen Aksu, Lara Fabian'ı en ön sıradan izleyecek.

Konserin detayları da ortaya çıktı. Sadece sınırlı sayıda konuğun ağırlandığı bu gecede bilet fiyatları, kişi başı 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.

BASINA KAPALI OLACAK

Gecenin bir diğer detayı ise Sezen Aksu'nun konsere katılma şartı oldu. Kameralardan uzak kalmaya özen gösteren Aksu, organizasyona katılım öncesinde, konser etkinliğinin basına kapalı olup olmadığını özellikle sordu. Aldığı "kapalı" yanıtıyla birlikte rezervasyonunu yaptı.