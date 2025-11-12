Squid Game yıldızının taciz davasında karar çıktı

Yayınlanma:
Squid Game'deki, Oh Il-nam karakteriyle tanınan O Yeong-su'nun cinsel taciz davasında karar açıklandı.

Dünya çapında fenomen haline gelen Güney Kore dizisi Squid Game'deki, Oh Il-nam karakteriyle tanınan 81 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış ve ilk mahkemede suçlu bulunarak iki yıl ertelenmiş 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak temyiz mahkemesi, dün verdiği kararla oyuncunun mahkumiyetini bozarak beraatine hükmetti. Kararın gerekçesi olarak, oyuncunun mahkeme tarafından verilen cinsel şiddet konulu 40 saatlik dersi tamamlamış olması gösterildi. Güney Kore medyası, O Yeong-su'nun mahkemenin bu kararından dolayı minnettar olduğunu aktardı.

o-yeong-su-squid-game.jpg

DAVACI: "GERÇEĞİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Olayın, bir tiyatro turnesi seyahati sırasında gerçekleştiği ve Yeong-su'nun kadının rızası olmadan ona dokunduğu iddia edilmişti. Oyuncu ise suçlamaları reddederek, temasın sadece "yol gösterirken elini tutmak" olduğunu öne sürmüştü.

Temyiz kararının ardından davacı kadın, küresel bir kadın hakları örgütü aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. "Bugünkü karara rağmen sonuna kadar gerçeği söylemeye devam edeceğim. Beraat kararı, gerçeği geçersiz kılmayacak veya çektiğim acıyı dindirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

o-yeong-su.webp

O Yeong-su, Ocak 2022'de Squid Game dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülü'nü kazanan ilk Koreli oyuncu unvanını almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

