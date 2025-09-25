Sıla nikahta gözyaşlarını tutamadı!

Sıla nikahta gözyaşlarını tutamadı!
Yayınlanma:
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, arkadaşları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut'un düğününde nikah şahitliği yaptı. Ünlü şarkıcı Sıla, nikahta gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, dört yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birlikte, yakın dostları müzisyen Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğün törenine katıldı.

Sosyal medyada sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken çift, bu kez arkadaşlarının özel gününde dikkat çekti.

cift.jpg

Sabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladıSabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladı

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti, yakın dostlarının bu özel gününde nikah şahitliği görevini üstlendi. Dostlarının en mutlu anına tanıklık eden ünlü çift, düğünün en dikkat çeken isimleri oldu.

ahit.jpg

Alişan da isyan etti: Bu adamı acilen gönderin!Alişan da isyan etti: Bu adamı acilen gönderin!

Nikah masasında şahitlik yaparken oldukça duygusal anlar yaşayan Sıla, mutluluk gözyaşlarına engel olamadı.

Kaleli'nin ise bu anlarda sevgilisinin yanında olduğu ve destek verdiği görüldü.

sila.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Magazin
Yasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan etti
Yasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan etti
Sabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladı
Sabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladı