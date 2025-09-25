Sıla nikahta gözyaşlarını tutamadı!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, dört yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birlikte, yakın dostları müzisyen Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğün törenine katıldı.

Sosyal medyada sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken çift, bu kez arkadaşlarının özel gününde dikkat çekti.

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti, yakın dostlarının bu özel gününde nikah şahitliği görevini üstlendi. Dostlarının en mutlu anına tanıklık eden ünlü çift, düğünün en dikkat çeken isimleri oldu.

Nikah masasında şahitlik yaparken oldukça duygusal anlar yaşayan Sıla, mutluluk gözyaşlarına engel olamadı.

Kaleli'nin ise bu anlarda sevgilisinin yanında olduğu ve destek verdiği görüldü.