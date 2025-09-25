Sabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladı

Sabancı Yunanistan'daki hastaneye 5 milyon lira bağışladı
Yayınlanma:
Ali Sabancı 2 yıl önce eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği tekne kazasının ardından kendilerine ilk tedavinin yapıldığı Yunanistan'daki Leros Devlet Hastanesi'ne bağış yaptı.

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'ın Leros adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişlerdi.

Kazada yaralanan ve Leros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabancı çifti, burada yapılan kritik ilk yardım sayesinde hayata tutunmuştu. Daha sonra tedavileri Türkiye'de devam etmişti.

kaza.webp

"HAYATIMIZI KURTARDINIZ" DEDİ

Posta'dan Banu Şen'in haberine göre, Ali Sabancı, "Hayatımızı kurtardınız" diyerek minnettarlığını dile getirdi ve hastaneye 115 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon 600 bin Türk Lirası değerinde bir bağışta bulunma teklifi yaptı.

Hastane yönetimi, bu teklifi kabul etme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, bağışlanan bu önemli miktar, hastanenin ameliyathane bölümünün modernize edilmesi için kullanılacak.

ali-sabanci.jpg

Kaynak:Posta

