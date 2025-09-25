Alişan da isyan etti: Bu adamı acilen gönderin!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Dinamo Zagreb karşılaşmasının kaybedilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'ya tepki gösterdi.

Sosyal medyada Tedesco'nun gönderilmesi gerektiğine dair birçok paylaşım yapılırken, paylaşım yapanlar arasında ünlü şarkıcı Alişan da vardı.

"GÖNDERİN LÜTFEN GÖNDERİN"

Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı Alişan da yenilginin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu teknik direktörle olmaz, olmaz. Bu adamı acilen okula geri gönderin. Bizim teknik direktörümüz değil. Gönderin lütfen gönderin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Domenico Tedesco 9 Eylül 2025'te göreve gelmişti.