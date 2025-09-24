Adamlar grubu dağıldı: Konserler iptal oldu!

Türk rock ve alternatif müziğinin popüler gruplarından Adamlar, müzikseverleri üzen bir haberle gündeme geldi.

2014 yılında kurulan grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla süresiz olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Grup, alınan kararın nedenini açıklamazken şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba, Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."