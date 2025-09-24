Adamlar grubu dağıldı: Konserler iptal oldu!

Adamlar grubu, müziğe ara verdiklerini açıkladı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından gitarist Gürkan Öğütücü'nün hareketi dikkat çekti.

Türk rock ve alternatif müziğinin popüler gruplarından Adamlar, müzikseverleri üzen bir haberle gündeme geldi.

2014 yılında kurulan grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla süresiz olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

adamlar.jpg

NEDENİ AÇIKLANMADI

Grup, alınan kararın nedenini açıklamazken şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba, Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."

adamlar-aciklama.png

TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan, grubun kararı sonrası gitarist Gürkan Öğütücü'nün, grubun sosyal medya hesabını takipten çıkması, ayrılığın perde arkasında bir anlaşmazlık olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Grup, son olarak 20 Eylül'de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konserinde Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) konser vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

