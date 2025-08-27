Sette başlayan aşk resmen bitti! Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bugün resmi olarak boşanarak 9 yıllık evliliklerini bitirdi.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde başlayan ve 2016 yılında evlilikle taçlanan ilişkilerini noktaladı.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Akil ve Altan çiftinin evliliğinde uzun zamandır kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Pelin Akil'in sosyal medya paylaşımlarında eşine yer vermemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti.

pelin-akil-ve-anil-altan.webp

"YOLLARIMIZI AYIRDIK" DEMİŞTİ

Haziran ayında yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarını doğrulayan Pelin Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Pelin Akil, sosyal medya profilinden "Altan" soyadını da kaldırmıştı.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir araya gelmeye devam etseler de, bugün resmi olarak boşandı.

pelin-akil-ve-anil-altan-kizlari.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

