Sertab Erener'in davasında 7 yıl sonra karar çıktı

Sertab Erener'in davasında 7 yıl sonra karar çıktı
Yayınlanma:
Sertab Erener'in, eserlerini izinsiz kullandıkları iddiasıyla Avrupa Müzik ile Tempa AŞ’ye açtığı dava 7 yılın ardından sonuçlandı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, ‘Lal’ ve ‘Sakin Ol’ isimli albümlerinde yer alan eserlerin izinsiz kullandıkları iddiasıyla Avrupa Müzik ile Tempa AŞ’ye dava açmıştı.

Erener, daha önce iki şirkete ihtarname göndermiş fakat olumsuz yanıt almış ve 7 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘telif tazminatı’ davası açmıştı.

sertab-erener-dava.webp

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, her iki şirket de davanın reddini isterken, 7 yıldır devam eden davada karar açıklandı.

Ünlü şarkıcıyı haklı bulan mahkeme, dava edilen iki şirketin Sertab Erener'e, 90 bin lira telif tazminatı ödemesine hükmetti.

sertab-erener.jpg

Tempa AŞ’nin bu tazminatı 11 Eylül 2015’ten, Avrupa Müzik’in ise 5 Ocak 2016’dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

