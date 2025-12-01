Zara'nın son hali şaşırttı

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, verdiği kilolarla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 90 günde tam 16 kilo verdiğini açıklayan şarkıcının sırrı da ortaya çıktı.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, tıbbi bir müdahale geçirmediğini belirterek, kilo verme sürecini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım... Ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum.

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."