Zara'nın son hali şaşırttı
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara, verdiği pozlarla hayranlarını şaşırttı. Ünlü şarkıcının değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, verdiği kilolarla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 90 günde tam 16 kilo verdiğini açıklayan şarkıcının sırrı da ortaya çıktı.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, tıbbi bir müdahale geçirmediğini belirterek, kilo verme sürecini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım... Ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum.

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

Zara 90 günde 16 kilo verdi

KULİS POZLARI OLAY OLDU

Son olarak Mersin'de hayranlarıyla buluşan Zara, konser öncesi kulisinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayranları, ünlü şarkıcının değişimine şaşırırken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

