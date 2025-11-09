Saz ve davul çaldı, türkü söyledi: Ozan Akbaba geceye damgasını vurdu

Uzak Şehir dizisinin beğenilen oyuncusu Ozan Akbaba, Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları'nda saz ve davul çaldı, türkü söyledi. Seyirciden büyük alkış ile beğeni topladı.

Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları'nda Bostancı Gösteri Merkezi'nde İleri'yi düet yaptığı sanatçı dostları konserde de yalnız bırakmadı.

Konserde Jehan Barbur, Erkan Bektaş, Özge Arslan, Ali Seçkiner Alıcı ve Ozan Akbaba sahne aldı. Birlikte türküler söyleyen sanatçılar renkli ve neşe dolu anlar yaşattı. Uzak Şehir dizisinin Cihan'ı Ozan Akbaba, sahne şovuyla büyük beğeni topladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akbaba, saz çalıp Üç Telli Turnam, Halaylar, Ey Benim Deli Gönlüm türkülerini söylerken ayakta alkışlandı. Başarılı oyuncu Akbaba, hareketli parçalarda eline davul alınca hem salonu hem sanatçı arkadaşlarını halaya topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

