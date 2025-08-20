Sami Yusuf: Türk halkıyla tanışacağım için çok heyecanlıyım

23 Ağustos'ta İstanbul'da konser vermeye hazırlanan İranlı müzisyen Sami Yusuf, "Türk halkıyla tanışacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

İstanbul'daki Festival Park Yenikapı'da 23 Ağustos'ta konser verecek İranlı müzisyen Sami Yusuf, konser öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni albümünün dünya prömiyerini de yapacağı "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konseri dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yusuf, "Türkiye benim için çok önemli. Türk halkı, Türk kültürü benim için çok değerli. Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tüm pop müzik türleriyle büyüdüm. Dinleyicilerimle ve Türk halkıyla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KONSERİMDE AYNI ŞEYİ YAPMAM"

İstanbul'daki konser repertuvarında hem eski parçalarının düzenlenmiş hallerinin hem de yeni albümünden eserlerin yer alacağı bilgisini veren Sami Yusuf, şöyle dedi:

"Ben hiçbir konserimde aynı şeyi yapmam. Bu yüzden çok az konser veriyorum. Çünkü her konser farklıdır. Bu durum 'tak ve çalıştır' gibi bir şey değil, her zaman farklıdır. Her zaman farklı düzenlemeler vardır. Konserde benimle birlikte olağanüstü müzisyenler de sahneye çıkacak. Kendi ekibimi buraya getirdim."

Sami Yusuf, konserden elde edeceği gelirin belirli bir kısmının Filistin için bağışlanacağını da belirtti.

Kaynak:AA

