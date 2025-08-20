Justin Bieber sanıp sahneye aldılar: Hesabı görünce şok oldular!

Yayınlanma:
Las Vegas'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Justin Bieber'a olan benzerliğini kullanan dolandırıcı, lüks bir gece kulübünü kandırdı.

Las Vegas'ta ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Beş yıldızlı bir otelin gece kulübünde performans sergileyen DJ Gryffin'e, Justin Bieber'ın kulüpte olduğu ve sahnede bir şarkı söylemek istediği bilgisi ulaştırıldı.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen DJ, teklifi hemen kabul ederek onu kabinine davet etti.

justin-bieber.webp

Ancak o kişi gerçek Justin Bieber değildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sahte Bieber'ın tıklım tıklım dolu kalabalığa Bieber'ın hit şarkısı "Sorry"yi seslendirdiği görüldü.

Gözünden çıkarmadığı güneş gözlükleriyle sahnede dans eden dolandırıcıyı, mekandaki herkes gerçek Justin Bieber sanarak telefonlarıyla kayda aldı. Hatta DJ Gryffin bile durumu fark etmeyerek dolandırıcıya setin başından destek verdi.

justin-bieber-001.webp​​​​​​​

Jennifer Lopez 8 milyon dolardan vazgeçtiJennifer Lopez 8 milyon dolardan vazgeçti

10 BİN DOLARLIK HESAP

Ancak birkaç şarkılık performansın ardından personel, durumdan şüphelenerek dolandırıcıyı sahneden indirdi. Gecenin asıl şoku ise bar hesabını görünce oldu. Dolandırıcı ve yanındakilerin bardan 10 bin dolarlık harcama yaptığı ortaya çıktı.

justin-bieber-002.webp​​​​​​​

Hollywood'da bir yıldız daha kaydı: Beyin kanserine yenik düştüHollywood'da bir yıldız daha kaydı: Beyin kanserine yenik düştü

Olayın mağduru DJ Gryffin ise durumu ti'ye alarak Instagram'dan paylaşım yaptı. Dolandırıcıya "Bustin Jeiber" adını takan DJ, "Ekibi 'Sorry' şarkısını söylemek istediğini söylediğinde, asıl özür dilemesi gerekenin ben olacağımı bilmiyordum" dedi.

DJ ayrıca, "Gerçekten, 'albüm çıktığından beri epey kilo almış' diye düşünmüştüm" diyerek takipçilerini güldürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

