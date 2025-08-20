Jennifer Lopez 8 milyon dolardan vazgeçti

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma sürecinin somut sembolü haline gelen Bel Air'deki malikaneleri, aylardır satılamıyordu.

Bu duruma bir son vermek isteyen Ben Affleck'in baskıları sonuç verdi ve Lopez, evin 68 milyon dolarlık fiyatını 60 milyon dolara düşürdü.

JENNIFER LOPEZ PES ETTİ

Kaynaklara göre, boşanma sonrası Jennifer Lopez ile arasındaki tüm maddi bağları bir an önce koparmak isteyen Ben Affleck, evin satışı için fiyatın düşürülmesi konusunda uzun süredir ısrarcıydı.

Başlangıçta daha yüksek bir fiyata satılabileceğini düşünen ve indirime yanaşmayan Lopez, sonunda bu baskıya dayanamayarak pes etti.

ZARARINA SATIŞ

Bu 8 milyon dolarlık dev indirim, çiftin evi zararına satacağı anlamına geliyor. İkili, Mayıs 2023'te bu malikaneyi 60,8 milyon dolara satın almıştı.

Yeni fiyat, komisyon ve vergiler de düşünüldüğünde, çiftin bu satıştan ciddi bir maddi kayıpla ayrılacağını gösteriyor.