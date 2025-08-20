Jennifer Lopez 8 milyon dolardan vazgeçti

Jennifer Lopez 8 milyon dolardan vazgeçti
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, eski eşi Ben Affleck ile paylaştığı malikanenin satışı konusunda geri adım attı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma sürecinin somut sembolü haline gelen Bel Air'deki malikaneleri, aylardır satılamıyordu.

Bu duruma bir son vermek isteyen Ben Affleck'in baskıları sonuç verdi ve Lopez, evin 68 milyon dolarlık fiyatını 60 milyon dolara düşürdü.

jlo-ev.png

JENNIFER LOPEZ PES ETTİ

Kaynaklara göre, boşanma sonrası Jennifer Lopez ile arasındaki tüm maddi bağları bir an önce koparmak isteyen Ben Affleck, evin satışı için fiyatın düşürülmesi konusunda uzun süredir ısrarcıydı.

Başlangıçta daha yüksek bir fiyata satılabileceğini düşünen ve indirime yanaşmayan Lopez, sonunda bu baskıya dayanamayarak pes etti.

jennifer-lopez-ben-affleck.jpg

ZARARINA SATIŞ

Bu 8 milyon dolarlık dev indirim, çiftin evi zararına satacağı anlamına geliyor. İkili, Mayıs 2023'te bu malikaneyi 60,8 milyon dolara satın almıştı.

Yeni fiyat, komisyon ve vergiler de düşünüldüğünde, çiftin bu satıştan ciddi bir maddi kayıpla ayrılacağını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Magazin
Hayal Köseoğlu: Ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti
Hayal Köseoğlu: Ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti
Milyonlarca takipçisi vardı: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!
Milyonlarca takipçisi vardı: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!
Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!
Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!