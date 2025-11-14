Sahnedeyken deprem oldu sandılar! 3 buçuk kilometre uzaklıkta hissedildi

ABC News'in haberine göre, Rock müzik efsanesi AC/DC, 2024'te Avrupa'da başlayan "Power Up" dünya turnesinin Avustralya ayağını başlattı.

ABC News'in haberine göre, AC/DC'nin konseri, sismoloji kayıtlarına yansıdı ve kentte deprem benzeri titreşimlere neden oldu.

Sismoloji Araştırma Merkezi'nden Adam Pascale, AC/DC konserinden yaklaşık üç buçuk kilometre uzaklıkta bulunan Richmond ofisinde, konserin zeminde oluşturduğu titreşimlerin frekansının 2-5 hertz aralığında kaydedildiğini ifade etti.

Yaşama şansı yüzde 50'ydi: Ünlü oyuncu kanseri yendi

İNSANLAR YERİN SALLANDIĞINI HİSSETTİ

Bu frekanstaki titreşimin insanların yerin sallandığını hissetmeleri için yeterli olduğunu vurgulayan Pascale, "İnsanların yakınlarda duydukları ses dalgaları ve vücutlarıyla hissettikleri şey, sismograflarımızın algıladıklarına eş değer." dedi.

Pascale, ölçüm aletleri ile yer hareketinin algılandığını ancak havadan gelen sesin algılanmadığını hatırlatarak, "Yani yerde titreşimleri yaygınlaştıran hoparlörler var ve bunlar yerden iletiliyor. Ancak, aynı zamanda zıplayan kalabalık da yere enerji aktarıyor." açıklamasında bulundu.

Demet Akalın'dan Türkiye güzeline destek: Ben öderim!

Araştırma Merkezi'nin Richmond'daki ofisinin hemen karşısında oturan bir kişinin sanki konserdeymiş gibi hissettiğini ve çok gürültü duyduğunu söyleyen Pascale, AC/DC'nin Melbourne'u bütün gece, ya da en azından gecenin bir kısmında "tam anlamıyla salladığını" söyledi.