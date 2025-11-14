Demet Akalın'dan Türkiye güzeline destek: Ben öderim!

Miss Universe 2025’te yarışan Türkiye güzeli Ceren Arslan’ın hazırlıklarını kendi imkanlarıyla yürüttüğü iddiaları üzerine Demet Akalın devreye girdi.

Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan'ın yarışma sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz veya saç artisti bulunmadığı iddia edilmişti.

Bu iddianın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, paylaştığı video ile arkadaşlarına çağrıda bulundu.

ceren-arslan.webp

Sezen Aksu ön sıradan izleyecek: Kişi başı 50 bin TL!Sezen Aksu ön sıradan izleyecek: Kişi başı 50 bin TL!

"UÇAK BİLETLERİNİ BEN ALIRIM, OTELİNİ BİLE ÖDERİM"

Sosyal medya hesabından makyöz arkadaşlarına çağrıda bulunan Demet Akalın, "Türkiye güzelimizin saç, makyözü yokmuş kendi yapıyormuş. Öyleyse bütün yakın arkadaşlarıma sesleniyorum, uçak biletlerini ben alırım, otelini bile öderim. Var mı ihtiyaç?" ifadelerini kullandı.

demet-akalin.png

Tan Taşçı nedenini açıkladı: Delilik ya da hastalık gibi gelebilirTan Taşçı nedenini açıkladı: Delilik ya da hastalık gibi gelebilir

Demet Akalın, daha önce de Ceren Arslan'ı sosyal medya hesabından paylaşmış ve, "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" ifadeleriyle desteğini göstermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

