Rock dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti

İngiltere'de 1960’ların ikonik rock gruplarından The Pretty Things’in ve zaman zaman The Who ile The Kinks’in sahnelerinde çalan efsane davulcu Viv Prince, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

ROCK DÜNYASINDA UNUTULMAZ BİR ETKİ BIRAKT

1941 yılında Loughborough’da doğan Prince, 1964’te The Pretty Things’e katıldı ve sahnedeki çılgın davranışlarıyla tanındı.

Sonraki dönemde The Who, The Honeycombs ve Hawkwind gibi gruplarda da performans sergileyen Prince, rock dünyasında unutulmaz bir etki bıraktı.

Jack White, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Prince’i “inanılmaz bir davulcu, vahşi ve coşku dolu” olarak tanımladı ve onu tanıdığı yılları anımsatarak bir belgesel yapma fikrini dile getirdi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.