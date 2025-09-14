Rock dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti

Rock dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Efsane rock davulcusu Viv Prince, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sahnede çılgın performanslarıyla tanınan Prince, The Pretty Things, The Who ve The Kinks ile sahne aldı.

İngiltere'de 1960’ların ikonik rock gruplarından The Pretty Things’in ve zaman zaman The Who ile The Kinks’in sahnelerinde çalan efsane davulcu Viv Prince, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

viv-prince.jpg

ROCK DÜNYASINDA UNUTULMAZ BİR ETKİ BIRAKT

1941 yılında Loughborough’da doğan Prince, 1964’te The Pretty Things’e katıldı ve sahnedeki çılgın davranışlarıyla tanındı.

Sonraki dönemde The Who, The Honeycombs ve Hawkwind gibi gruplarda da performans sergileyen Prince, rock dünyasında unutulmaz bir etki bıraktı.

viv-prince-grup.webp​​​​​​​

Ünlü şarkıcı felç geçirdiğini açıkladı: Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım!Ünlü şarkıcı felç geçirdiğini açıkladı: Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım!

Jack White, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Prince’i “inanılmaz bir davulcu, vahşi ve coşku dolu” olarak tanımladı ve onu tanıdığı yılları anımsatarak bir belgesel yapma fikrini dile getirdi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

